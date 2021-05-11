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Рязанка завоевала золото на международном турнире по боксу в Гомеле
Турнир, посвященный Дню Победы, прошел с 2 по 7 мая в Беларуси. Всего в состязаниях участвовали 78 спортсменов, представители семи стран.

Рязанка Дарья Абрамова завоевала золото на международном турнире по боксу в Гомеле. Об этом сообщили в региональном минспорте.

Турнир, посвященный Дню Победы, прошел с 2 по 7 мая в Беларуси. Всего в состязаниях участвовали 78 спортсменов, представители семи стран. По итогам соревнований бронзовая призерка чемпионата мира, чемпионка Европы, призер чемпионатов Европы и Европейских игр, шестикратная чемпионка России, Заслуженный мастер спорта России Дарья Абрамова одержала победу в весовой категории 57 кг.

Дарья является спортсменом-инструктором Центра спортивной подготовки и тренируется в СШОР «Лидер» в Касимове. В полуфинале Дарья Абрамова выиграла у украинки Анны Мищенко, а в решающем бою победила белоруску Галину Бруевич. «Своей победой Дарья сделала хороший задел для участия в квалификационном Европейском олимпийском турнире, который пройдет в Париже 4-8 июня», — отметили в минспорте.