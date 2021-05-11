Группа Lumen выступит в Рязани с программой «Без консервантов»
Рязанцы услышат песни из альбома 2003 года: «Сид и Нэнси», «Бабочка», «Космонавт», «F…K off!» и другие. Начало концерта в 20:00.
Рок-группа Lumen приедет в Рязань с программой, посвященной 18-летию дебютного альбома «Без консервантов». Концерт в Deep club пройдет 22 мая.
Рязанцы услышат песни из альбома 2003 года: «Сид и Нэнси», «Бабочка», «Космонавт», «F…K off!» и другие. Начало концерта в 20:00.
Билеты уже в продаже, купить их можно в ресторане «5 Океан» (все категории), в магазине «Фанат» на улице Почтовой (танцпол), в магазине «Компакт» на улице Циолковского (танцпол).
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Фото Instagram lumen_official