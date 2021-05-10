В Рязани при пожаре погиб мужчина
В Рязани во время пожара в кирпичном доме погиб 45-летний мужчина, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Горел дом на улице Советской.
В Рязани во время пожара в кирпичном доме погиб 45-летний мужчина, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пожар произошел в воскресенье, 9 мая, сообщение о возгорании поступило в 20:39. Загорелся кирпичный дом на улице Советской размером 6 на 10 м.
Огонь охватил комнату и перекрытия. Площадь пожара составила 10 кв. м.
В результате ЧП погиб мужчина 1976 года рождения.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На пожар выезжали 5 расчетов, работали 15 человек.