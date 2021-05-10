Смертельный пожар в Рязани мог произойти из-за обогревателя
Следователи начали проверку после гибели мужчины при пожаре в Рязани на улице Советской. Предполагаемой причиной ЧП стало воспламенение самодельного обогревательного прибора.
Следователи начали проверку после гибели мужчины при пожаре в Рязани на улице Советской.
По данным пресс-службы регионального СУ СК России, мужчина жил один и злоупотреблял спиртным. Предполагаемой причиной ЧП стало воспламенение самодельного обогревательного прибора.
По предварительным данным, смерть наступила из-за отравления угарным газом.
Следователи установят точную причину гибели и все обстоятельства случившегося.
Напомним, вечером 9 мая в Рязани загорелся дом на улице Советской, погиб мужчина 1976 года рождения.