В марте в Рязани зафиксировали превышение формальдегида

Отмечается, что превышение зафиксировали в поселке Строитель. Превышения остальных веществ не зафиксировали.

В марте в Рязани зафиксировали превышение формальдегида в воздухе. Об этом сообщил сайт регионального гидрометцентра.

Отмечается, что превышение зафиксировали в поселке Строитель.

«Содержание в воздухе взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, сероуглерода и фенола в целом по городу санитарно-гигиенической нормы не превышало», — добавили в сообщении.

Напомним, рязанцы продолжают жаловаться на неприятный воздух.