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А что в кино? «Мортал Комбат», «Будь моим Кириллом» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Главная премьера этой недели — фантастический боевик «Мортал Комбат», основанный на серии одноименных игр, и являющийся перезапуском знаменитого фильма 1995 года.

Фильм ужасов «Заповедь зла» рассказывает о жизни ортодоксальной коммуны, отрезанной от мира, и терпящей постоянные бедствия. От них страдают все, кроме одной женщины, которую озлобленные соседи принимают за ведьму.

Российская премьера — комедия «Будь моим Кириллом», в котором скромная и неуверенная девушка Саша боится признаться родственникам, что у нее нет парня. Чтобы преодолеть себя, она записывается на беготерапию.

Мультфильм «100% Волк» рассказывает о наследнике семьи оборотней Фредди Люпине, который мечтает стать таким же как его собратья, но неожиданно оборачивается пуделем.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».