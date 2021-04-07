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Уровень воды в Оке в черте Рязани поднялся еще на 53 сантиметра
В МЧС рассказали, на сколько повысилась вода в других населенных пунктах области. Всего в Рязанской области подтопило 12 низководных мостов и один участок дороги.

За сутки уровень воды в Оке в черте Рязани повысился еще на 53 сантиметра и составляет 329 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста города. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В ведомстве рассказали, на сколько повысилась вода в других населенных пунктах области:

  • Старая Рязань — на 40 сантиметров повысился уровень Оки,
  • Кадом — на 27 сантиметров повысился уровень воды в реке Мокша,
  • Быково — уровень воды в реке Проня понизился на 68 сантиметров,
  • Деулино — уровень воды в реке Пра воды повысился на 11 сантиметров,
  • Троица — уровень воды в реке Ранова понизился на 12 сантиметров,
  • Скопин — уровень воды в реке Верда понизился на 33 сантиметра.

Всего в Рязанской области подтопило 12 низководных мостов и один участок дороги.

Отмечается, что при заливе объездной дороги у Шумаши организуют лодочную переправу.