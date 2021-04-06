Между Шумашью и Заокским перекрыли движение

Люди объезжают потоп по грунтовой дороге под Солотчинским мостом, там же ходит общественный транспорт. Если вода поднимется выше, автобус сменят большегрузные машины-вездеходы.

Во вторник, 6 апреля, перекрыли движение между Шумашью и Заокским, по которой жители села ездят в Рязань. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Вода поднялась на 70 сантиметров над полотном, пишет ИД « Пресса ».

Люди объезжают потоп по грунтовой дороге под Солотчинским мостом, там же ходит общественный транспорт.

Отмечается, что если вода поднимется выше, автобус сменят большегрузные машины-вездеходы. Если полностью затопит и эту дорогу, то в Заокское начнут ходить катера.

Жители Заокского и Коростова готовятся к переходу на «островное» положение. Сотрудники местного магазина запаслись продуктами, также пополнился ассортимент местного ФАПа. Сотрудник инспекции маломерных судом проверил у местных жителей лодки, которые выручают их в период разливов.

«Раньше-то была большая вода, — рассказала местная долгожительница Екатерина Николаевна Горлова. — Прямо к порогу нашему, бывало, подходила. Каждый год половодье, да какое! Огороды плавали, дома! Если в город надо было попасть, так садились мы, две бабы, на весла, а мужик на руле, и вперед! Через лес и на Борки. Так и ездили. А трава какая была! Загляденье. Сейчас уже не так. Одно названье — разлив…»