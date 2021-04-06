\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 06
Срд, 07
10°
Чтв, 08
ЦБ USD 76.38 -0.23 07/04
ЦБ EUR 90.18 0.18 07/04
Нал. USD 76.70 / 77.70 16:14
Нал. EUR 90.80 / 91.80 16:14
Новости
Публикации
Вовремя распознать онкологию
Онкология — всегда очень тяжелый и страшный диагноз. Ра...
8 часов назад
760
Завлекали флаерами и подарками. В Рязанской области снова появились об...
Рязанские пайщики «Сберегательных финансов» написали за...
2 апреля 18:36
4 902
Какое количество баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ соответств...
В текущем году порядок определения минимального количес...
2 апреля 15:58
2 877
Ремонт придется узаконить. При каких условиях перепланировку нужно сог...
После большого ремонта в квартире могут произойти измен...
1 апреля 14:54
3 930
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Между Шумашью и Заокским перекрыли движение
Люди объезжают потоп по грунтовой дороге под Солотчинским мостом, там же ходит общественный транспорт. Если вода поднимется выше, автобус сменят большегрузные машины-вездеходы.

Во вторник, 6 апреля, перекрыли движение между Шумашью и Заокским, по которой жители села ездят в Рязань. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Вода поднялась на 70 сантиметров над полотном, пишет ИД «Пресса».

Люди объезжают потоп по грунтовой дороге под Солотчинским мостом, там же ходит общественный транспорт.

Отмечается, что если вода поднимется выше, автобус сменят большегрузные машины-вездеходы. Если полностью затопит и эту дорогу, то в Заокское начнут ходить катера.

Жители Заокского и Коростова готовятся к переходу на «островное» положение. Сотрудники местного магазина запаслись продуктами, также пополнился ассортимент местного ФАПа. Сотрудник инспекции маломерных судом проверил у местных жителей лодки, которые выручают их в период разливов.

«Раньше-то была большая вода, — рассказала местная долгожительница Екатерина Николаевна Горлова. — Прямо к порогу нашему, бывало, подходила. Каждый год половодье, да какое! Огороды плавали, дома! Если в город надо было попасть, так садились мы, две бабы, на весла, а мужик на руле, и вперед! Через лес и на Борки. Так и ездили. А трава какая была! Загляденье. Сейчас уже не так. Одно названье — разлив…»