В Рязанском районе ввели режим повышенной готовности
За сутки уровень воды в Оке поднялся еще на 71 сантиметр и составил 2 м 76 см. Дорогу, ведущую в Заокское, затопило.
Во вторник, 6 апреля, в Рязанском районе ввели режим ЧС. За сутки уровень воды в Оке поднялся еще на 71 сантиметр и составил 2 м 76 см.
Дорогу, ведущую в Заокское, затопило. Перелито 150 м дорожного полотна, организован объезд по временному проезду под Солотчинским мостом.
Автобус до Коростова изменил график движения.
Фото Владислава Сафронова