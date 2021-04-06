В Рязанском районе ввели режим повышенной готовности

За сутки уровень воды в Оке поднялся еще на 71 сантиметр и составил 2 м 76 см. Дорогу, ведущую в Заокское, затопило.

Во вторник, 6 апреля, в Рязанском районе ввели режим ЧС. За сутки уровень воды в Оке поднялся еще на 71 сантиметр и составил 2 м 76 см.

Дорогу, ведущую в Заокское, затопило. Перелито 150 м дорожного полотна, организован объезд по временному проезду под Солотчинским мостом.

Автобус до Коростова изменил график движения.

Фото Владислава Сафронова