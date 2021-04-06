Под Рязанью перекрыли движение из-за половодья

6 апреля в Рязанском районе ввели режим ЧС из-за того, что уровень воды в Оке сильно поднялся.

Под Рязанью перекрыли движение по дороге Рязань — Заокское — Коростово у Шумаши из-за половодья. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Из-за половодья у автобуса №149 «Рязань-Коростово» изменился график движения. Количество рейсов сократилось до пяти в день. Есть объездная дорога.

Напомним, 6 апреля в Рязанском районе ввели режим повышенной готовности из-за того, что уровень воды в Оке сильно поднялся.