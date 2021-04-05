В Дубае восемь россиянок задержали за съемку в обнаженном виде

Ранее в соцсети попал ролик, в котором обнаженные девушки стоят на балконе одного из зданий в районе Dubai Marina. После этого полиция взяла под стражу 40 человек, участвовавших в фотосессии.

В Дубае за съемку в обнаженном виде задержали восемь россиянок. Об этом РИА Новости сообщили в генкольсульстве России.

Ранее в соцсети попал ролик, в котором обнаженные девушки стоят на балконе одного из зданий в районе Dubai Marina. После этого полиция взяла под стражу 40 человек, участвовавших в фотосессии.

Девушкам грозит до шести месяцев тюрьмы, организатору съемок — до полутора лет. Их также могут обязать выплатить штраф до пяти тысяч дирхам (более 100 тысяч рублей) и 50 тысяч дирхам (более миллиона рублей) соответственно.

Отмечается также, что в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан власти могут помиловать моделей.