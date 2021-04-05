Офицер избил рязанского срочника за сон во время прыжков с парашютом

Военнослужащий обнаружил срочника спящим в траве. Тогда офицер в присутствии свидетелей прыгнул с высоты собственного роста на спящего.

Офицер избил рязанского срочника за сон во время прыжков с парашютом.

Инцидент произошел в сентябре 2020 года на территории площадки для приземления прыгающих с парашютом, где срочник следил за обстановкой и помогал сослуживцам. После прыжков с парашютом офицер построил подчиненных и обнаружил, что один из солдат отсутствует. Позже военнослужащий увидел срочника спящим в траве. Тогда офицер в присутствии свидетелей прыгнул с высоты собственного роста на него.

После этого он избил потерпевшего ногами и руками по голове и телу, а затем заставил проползти по-пластунски около ста метров по полю. На обвиняемого завели уголовное по статье 286 УК (Превышение должностных полномочий). В декабре 2020 года офицер извинился и выплатил 30 тысяч в качестве компенсаций. После этого пострадавший заявил, что претензий к обвиняемому на имеет.

Суд признал офицера виновным и назначил наказание в виде штрафа в 40 тысяч.