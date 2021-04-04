В Подмосковье погиб 14-летний сын худрука театра-студии «Непоседы»

В Подмосковье погиб 14-летний сын основательницы театра-студии «Непоседы» Елены Пинджоян. Мальчик был ведущим концертных программ «Непосед», а также вел ежегодный телевизионный проект «Взрослые и дети».

В Подмосковье погиб 14-летний сын основательницы театра-студии «Непоседы». Об этом сообщает МК.

Сын основательницы и художественного руководителя театра-студии «Непоседы» Елены Пинджоян трагически погиб в ночь на 4 апреля в Подмосковье.

Трагедия произошла в городском округе Солнечногорск в одной из деревень, где проживали Пинджоян с сыном. Тело 14-летнего мальчика нашли после полуночи возле дома.

Точные обстоятельства гибели неизвестны. По данным telegram-канала Mash, накануне мальчик зачем-то вылез на крышу дома через окно третьего этажа, поскользнулся и упал вниз. По словам пиар-директора театра, у него не было конфликтов с родителями, версию самоубийства он исключает.

Кирилл — единственный сын Елены Пинджоян, он принимал активное участие в работе театра-студии, был ведущим концертных программ «Непосед», а также вел ежегодный телевизионный проект «Взрослые и дети».