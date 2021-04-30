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Любимов продлил коронавирусные ограничения в Рязанской области до 24 мая
Согласно документу, до 24 мая продлили запрет на работу общепита с 1:00 до 6:00. При этом им разрешают работать на вынос. Кроме того, до этой же даты продляется режим самоизоляции для неработающих граждан старше 65 лет.

Николай Любимов продлил коронавирусные ограничения в Рязанской области. Соответствующее распоряжение губернатора № 121 опубликовали в пятницу, 30 апреля.

Согласно документу, до 24 мая продлили запрет на работу общепита с 1:00 до 6:00. При этом им разрешают работать на вынос.

Также особый режим работы для организаций социального обслуживания продлевается до 24 мая (сотрудники должны самоизолироваться на работе).

Кроме того, до этой же даты продляется режим самоизоляции для неработающих граждан старше 65 лет. Работающим пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями также рекомендуется соблюдать эти ограничения.

Также документом регламентируется проведение оздоровительной кампании в регионе.