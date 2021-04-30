Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 1-3 мая
Впереди длинные выходные с майскими праздниками. Рязанцам, планирующим остаться в городе, будет что посетить.
Впереди длинные выходные с майскими праздниками. Рязанцам, планирующим остаться в городе, будет что посетить.
В торговом центре «Премьер» продолжает работу интерактивная выставка «Вторжение динозавров». В театре кукол в выходные зрители увидят сразу два спектакля — «Доктор Айболит» и премьеру — «Крошка Енот». В театре юного зрителя 3 мая состоится спектакль «Маша и медведи» по мотивам русских народных сказок. А в клубе Old Tattoo Bar 2 мая выступит группа «Черный Вторник» с трибьютом «Сектору Газа».
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