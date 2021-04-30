Владимир Путин наградил рязанского врача Сергея Бирюкова
Заведующий отделением «Областного клинического кардиологического диспансера» Сергей Бирюков получил звание «Заслуженного врача России». Врач удостоился награды за «высокий профессионализм при оказании скорой медицинской помощи и многолетнюю добросовестную работу».
Владимир Путин наградил рязанского врача. Об этом сообщает сайт правовой информации.
Заведующий отделением «Областного клинического кардиологического диспансера» Сергей Бирюков получил звание «Заслуженного врача России».
Врач удостоился награды за «высокий профессионализм при оказании скорой медицинской помощи и многолетнюю добросовестную работу».