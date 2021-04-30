В Рязани на маршрут №17 выйдут еще два автобуса

С 30 апреля на маршрут №17 вышли восемь новых автобусов. С 5 мая на маршрут выпустят еще два автобуса.

В Рязани на маршрут №17 выйдут еще два автобуса. Об этом сообщил сайт мэрии.

С 30 апреля на маршрут №17 вышли восемь новых автобусов. С 5 мая на маршрут выпустят еще два автобуса.

В мае 17-й маршрут будут обслуживать 30 единиц подвижного состава — 20-ю среднего и 10-ю большого классов.

В мэрии сообщили, что в УРТ открыты вакансии водителей. Соискатели могут обратиться по номеру 95-23-81.