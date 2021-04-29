\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 29
Птн, 30
14°
Сбт, 01
14°
ЦБ USD 74.38 -0.56 30/04
ЦБ EUR 90.15 -0.28 30/04
Нал. USD 74.06 / 75.35 17:17
Нал. EUR 89.86 / 90.6 18:51
Новости
Публикации
Сокращая время. Когда поездка из Рязани до Москвы займет полтора часа?
Если рязанские пути станут такими же, как владимирские,...
6 часов назад
1
2 605
Счет не оплачен, что дальше? Как не допустить отключения электроэнерги...
Наличие электроэнергии в квартире или в доме — повседне...
27 апреля 12:11
2 659
Что входит в состав наследства? Прокуратура отвечает на вопросы рязанц...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
26 апреля 11:59
3 658
Длинные майские праздники. Где планируют отдохнуть рязанцы и как получ...
В пятницу, 23 апреля, Владимир Путин объявил, что дни м...
25 апреля 17:10
5 363
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В рязанском парламенте обсудили отчет о работе полиции в 2020 году
По итогам 2020 года число преступлений уменьшилось на 2,2%. Общая раскрываемость составила 59,3%, это третье место в ЦФО. Владимир Алай подчеркнул, что доверие к полиции региона выразили 44,5% граждан, 40,8% опрошенных посчитали работу эффективной.

На заседании областной думы в четверг, 29 апреля, депутаты рассмотрели отчет о деятельности УМВД по Рязанской области в 2020 году. Доклад представил начальник регионального управления — Владимир Алай.

По итогам 2020 года число преступлений уменьшилось на 2,2%. Общая раскрываемость составила 59,3%, это третье место в ЦФО. Владимир Алай подчеркнул, что доверие к полиции региона выразили 44,5% граждан, 40,8% опрошенных посчитали работу эффективной.

После выступления депутаты смогли задать свои вопросы. Так, член комитета облдумы по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Андрей Глазунов спросил о работе, которая проводится в отношении лиц отбывших наказание. Глава ведомства сообщил, что на территории региона под административным надзором находится более 600 человек. У них есть установленные законом ограничения. Однако расширить этот перечень, к примеру, запретить давать интервью, полицейские не могут.

Депутат Николай Макариков акцентировал внимание на профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирских автобусов. Как было заявлено, в 2020 году произошло 91 такое ДТП, в 40% случаев — по вине водителей.

Председатель комитета облдумы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Панфилова подняла тему защиты граждан от телефонных мошенников. Владимир Алай рассказал, что определенные наработки у ведомства есть, изучается опыт других регионов, создана специальная группа, занимающаяся этими вопросами. Первый результат — раскрываемость таких преступлений повысилась на 70%.

По итогам обсуждения депутаты приняли отчет о работе УМВД России по Рязанской области в 2020 году к сведению.