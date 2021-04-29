В рязанском парламенте обсудили отчет о работе полиции в 2020 году

По итогам 2020 года число преступлений уменьшилось на 2,2%. Общая раскрываемость составила 59,3%, это третье место в ЦФО. Владимир Алай подчеркнул, что доверие к полиции региона выразили 44,5% граждан, 40,8% опрошенных посчитали работу эффективной.

На заседании областной думы в четверг, 29 апреля, депутаты рассмотрели отчет о деятельности УМВД по Рязанской области в 2020 году. Доклад представил начальник регионального управления — Владимир Алай.

По итогам 2020 года число преступлений уменьшилось на 2,2%. Общая раскрываемость составила 59,3%, это третье место в ЦФО. Владимир Алай подчеркнул, что доверие к полиции региона выразили 44,5% граждан, 40,8% опрошенных посчитали работу эффективной.

После выступления депутаты смогли задать свои вопросы. Так, член комитета облдумы по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Андрей Глазунов спросил о работе, которая проводится в отношении лиц отбывших наказание. Глава ведомства сообщил, что на территории региона под административным надзором находится более 600 человек. У них есть установленные законом ограничения. Однако расширить этот перечень, к примеру, запретить давать интервью, полицейские не могут.

Депутат Николай Макариков акцентировал внимание на профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирских автобусов. Как было заявлено, в 2020 году произошло 91 такое ДТП, в 40% случаев — по вине водителей.

Председатель комитета облдумы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Панфилова подняла тему защиты граждан от телефонных мошенников. Владимир Алай рассказал, что определенные наработки у ведомства есть, изучается опыт других регионов, создана специальная группа, занимающаяся этими вопросами. Первый результат — раскрываемость таких преступлений повысилась на 70%.

По итогам обсуждения депутаты приняли отчет о работе УМВД России по Рязанской области в 2020 году к сведению.