Назван наименее вредный алкогольный напиток
«Самым лучшим» вариантом названы красное сухое и белое сухое вина. Первый вариант лучше, так как в нем содержатся антиоксиданты.
Наименее вредным алкогольным напитком является вино. Об этом рассказала врач-диетолог Ольга Шмелева, пишет
По ее словам, в вине находится мало калорий. «Самыми лучшими» вариантами она назвала красное сухое и белое сухое вина. Специалист добавила, что первый вариант лучше, так как в нем содержатся антиоксиданты.
Шмелева отметила, что медицинского подтверждения этому нет. Однако, по ее словам, у регулярно пьющих такое вино жителей Франции и Италии, более качественный холестириновый обмен.
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