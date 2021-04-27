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Рязанские спортсмены завоевали 11 медалей всероссийских соревнований спорта лиц с поражением ода
В Адлере прошли всероссийские соревнования спорта лиц с поражением ода (дисциплина легкая атлетика). В них поучаствовали рязанские спортсмены.

В Адлере прошли всероссийские соревнования спорта лиц с поражением ода (дисциплина легкая атлетика). В них поучаствовали рязанские спортсмены, сообщил региональный минспорт.

Спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», заслуженный мастер спорта России Мария Богачева стала первой в метании диска и метании ядра, выиграла «серебро» в метании копья (тренер — Юлия Богачева). Спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», мастер спорта России Надежда Семенова заняла 2 место в метании копья и метании ядра, а также 3 место в метании диска (тренер — Юлия Богачева).

Спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», мастер спорта России Александр Спицин занял 1 место в метании диска и 3 место в метании ядра (тренер — Артем Кащеев). Спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», мастер спорта России Дмитрий Чиняев выиграл «бронзу» в метании ядра (тренер — Константин Турусов).

Спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», мастер спорта России Роман Зацепин занял 2 место в метании диска (тренер — Константин Турусов).

Спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», мастер спорта России Андрей Сачков занял 3 место в метании булавы (тренер — Юлия Богачева).