Россиянам рассказали, кто может ожидать повестку на военные сборы

Россиянам рассказали, кого призовут на военные сборы в Вооруженные силы РФ и органы ФСБ. «
Так, в список «запасников» входят:
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были уволены с военной службы с зачислением в запас ВС РФ;
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успешно окончили военный вуз или военный учебный центр при гражданском вузе;
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были освобождены или получили отсрочки от призыва на военную службу;
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отметили 27-летие и до этого не служили в армии;
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уволены с воинской службы и поставлены на учет в военкомате.
К их числу призывают и женщин, получивших военно-учетную специальность. «Запасниками» считаются и те, кто прошли альтернативную гражданскую службу, но закон освобождает их от участия в военных сборах.
Впервые граждан призывают спустя два года увольнения с военной службы. После такие повестки могут приходить раз в три года.
От сборов освобождаются люди, занятые на посевных и уборочных работах, учителя, студенты, многодетные отцы, граждане за границей, мужчины с рядом оснований для отсрочки от призыва, а также сотрудники ведомств, гражданский персонал силовых структур и различных войск, моряки и чиновники.
Кроме того, на сборы не призывают людей, которые сидят в тюрьме, имеют непогашенную судимость или в отношении которых ведется предварительное следствие.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2021 году граждан, находящихся в запасе. Сборы длятся от двух недель до двух месяцев. В среднем призывают по полторы-две тысячи человек от военного округа, то есть всего около восьми тысяч по стране.