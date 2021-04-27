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Россиянам рассказали, кто может ожидать повестку на военные сборы
Россиянам рассказали, кого призовут на военные сборы в Вооруженные силы РФ и органы ФСБ. «Парламентская газета» опубликовала критерии, по которым формируется запас из граждан.

Россиянам рассказали, кого призовут на военные сборы в Вооруженные силы РФ и органы ФСБ. «Парламентская газета» опубликовала критерии, по которым формируется запас из граждан.

Так, в список «запасников» входят:

  • были уволены с военной службы с зачислением в запас ВС РФ;

  • успешно окончили военный вуз или военный учебный центр при гражданском вузе;

  • были освобождены или получили отсрочки от призыва на военную службу;

  • отметили 27-летие и до этого не служили в армии;

  • уволены с воинской службы и поставлены на учет в военкомате.

К их числу призывают и женщин, получивших военно-учетную специальность. «Запасниками» считаются и те, кто прошли альтернативную гражданскую службу, но закон освобождает их от участия в военных сборах.

Впервые граждан призывают спустя два года увольнения с военной службы. После такие повестки могут приходить раз в три года.

От сборов освобождаются люди, занятые на посевных и уборочных работах, учителя, студенты, многодетные отцы, граждане за границей, мужчины с рядом оснований для отсрочки от призыва, а также сотрудники ведомств, гражданский персонал силовых структур и различных войск, моряки и чиновники.

Кроме того, на сборы не призывают людей, которые сидят в тюрьме, имеют непогашенную судимость или в отношении которых ведется предварительное следствие.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2021 году граждан, находящихся в запасе. Сборы длятся от двух недель до двух месяцев. В среднем призывают по полторы-две тысячи человек от военного округа, то есть всего около восьми тысяч по стране.