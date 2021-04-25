В Спасском районе при пожаре пострадали мужчина и женщина

В деревне Добрянка Спасского района в субботу, 24 апреля, произошел пожар. Пострадали два человека, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В деревне Добрянка Спасского района в субботу, 24 апреля, произошел пожар. Пострадали два человека, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По предварительным данным, мужчина и женщина госпитализированы с ожогами. Известно, что женщина 1962 года рождения.

Сообщение о пожаре поступило в 14:30. Загорелись деревянный садовый дом и баня. И дом, и хозпостройка сгорели.

На пожар выезжали три автомобиля, работали девять человек.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.