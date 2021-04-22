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А что в кино? «Гнев человеческий», «Поколение Вояджер» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

На этой неделе на экраны выходит новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий» с Джейсоном Стейтемом в главной роли, где его герою по имени Эйч предстоит расследовать дерзкие ограбления в Лос-Анджелесе, пылая жаждой мести. Научно-фантастического фильм «Поколение Вояджер» режиссера Нила Бергера переносит зрителей в будущее, где 30 юношей и девушек отправляются в космос в рамках миссии по поиску нового дома и спасению человечества.

Фильм режиссера Эндрю Левитаса «Великий» с Джонни Деппом в главной роли основан на реальных событиях. Главный герой — Юджин Смит, знаменитый военный фотограф, который в 70-е годы запечатлел колоссальную экологическую катастрофу в Японии.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».