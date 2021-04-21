В Скопине прошел региональный финал всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч»

Соревнования проводятся ежегодно в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу».

Во вторник, 20 апреля, в Скопине в спортивной школе «Старт» прошел финал регионального этапа Всероссийских соревнований среди команд общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч». Соревнования проводятся ежегодно в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу». В финале играли четыре команды юношей и три команды девушек из Рязани и области.

Победу среди юношей одержала команда МБОУ «Школа № 72» Рязани, вторыми стали скопинские спортсмены СОШ №4, третьими — команда Касимовского района МОУ «Сынтульская СОШ». Среди девушек первое место заняла команда МОУ «Сапожковская СШ имени Героя России Тучина», второе — команда МБОУ «Школа № 65» Рязани, третье — МБОУ «СОШ №4» Скопина.

Победители регионального финала примут участие во Всероссийских финальных соревнованиях, которые пройдут в Раменском Московской области.