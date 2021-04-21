В Рязанскую область пытались доставить посылку с сильнодействующими веществами

В посылке из Казахстана были таблетки и капсулы, предназначенные для снижения веса. В их составе содержится сильнодействующее вещество (сибутрамин) общей массой 225,24 г.

В Скопин пытались доставить посылку с сильнодействующими веществами. Об этом сообщили в центральном управлении тульской таможни.

В посылке из Казахстана были таблетки и капсулы, предназначенные для снижения веса. В их составе содержится сильнодействующее вещество (сибутрамин) общей массой 225,24 г.

Получатель не смогла представить разрешительные документы на препараты. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Товар изъяли.