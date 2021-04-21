В Новомичуринске задержали мужчину за кражу кошелька

Полицейские Пронского района задержали 53-летнего неработающего жителя Новомичуринска. Он украл кошелек, в котором находилось 16 тысяч рублей.

В отдел полиции Пронского района обратилась 72-летняя жительница Новомичуринска с заявлением о краже кошелька. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской должности.

Потерпевшая пояснила, что кошелек, в котором находилось 16 тысяч рублей, пропал после похода в супермаркет. После просмотра записей камер видеонаблюдения полицейские выяснили, что женщина забыла свой кошелек в торговом зале на одной из полок. Спустя некоторое время кошелек увидел посетитель и положил его себе в карман.

Полицейские установили, что им оказался 53-летний неработающий житель Новомичуринска. В настоящий момент его задержали, он полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».