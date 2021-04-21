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Умерла заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева
Моисеева умерла в среду, 21 апреля. С ней простятся 24 апреля в большом ритуальном зале Центральной клинической больницы Москвы.

Скончалась заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева, супруга балетмейстера Игоря Моисеева. Она умерла на 97 году жизни, сообщается на сайте государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

«Эта удивительная женщина была не только супругой и близким человеком Игоря Александровича Моисеева — это его муза, соратник, верный друг, большой помощник. Память об Ирине Алексеевне навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Моисеева умерла в среду, 21 апреля.

С ней простятся 24 апреля в большом ритуальном зале Центральной клинической больницы Москвы.

Фото с сайта государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева