Рязанец ответит в суде за хранение наркотиков

Наркотическое вещество мужчина купил в интернете и хранил при себе.

Рязанец ответит в суде за хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

В октябре 2020 года 37-летний житель Старожилова купил наркотическое средство в интернете у неустановленного лица. Наркотик он забрал из тайника — «закладки» и хранил его при себе.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ за незаконное приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта. Расследование по делу завершено, его передали для рассмотрения в суд.