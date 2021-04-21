Рязанец ответит в суде за хранение наркотиков
Наркотическое вещество мужчина купил в интернете и хранил при себе.
Рязанец ответит в суде за хранение наркотиков. Об этом
В октябре 2020 года 37-летний житель Старожилова купил наркотическое средство в интернете у неустановленного лица. Наркотик он забрал из тайника — «закладки» и хранил его при себе.
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ за незаконное приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта. Расследование по делу завершено, его передали для рассмотрения в суд.