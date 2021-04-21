\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
Чтв, 22
10°
Птн, 23
16°
ЦБ USD 76.82 0.8 22/04
ЦБ EUR 92.29 0.54 22/04
Нал. USD 76.11 / 77.40 16:11
Нал. EUR 91.5 / 92.35 18:49
Новости
Публикации
Прививки в торговых центрах Рязани: пять человек собирать не обязатель...
В ближайшее время в нашем регионе должны появиться еще...
7 часов назад
1 164
Рязанцам предложили пройти физиопроцедуры в «СМ-Клинике»
Переохлаждения, падение иммунитета, частые простуды — п...
9 часов назад
594
Нищая Рязань, как кость в горле у властей. Андрей Караулов выпустил бо...
Планировалось, что репортаж о Рязани займет не более де...
19 апреля 17:28
10
7 196
Заброшенный, но не забытый. В Рязани хотят застроить многоэтажками Цве...
Цветной бульвар — небольшая, протяженностью 385 метров,...
18 апреля 18:09
2
6 746
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязань может потерять 95 миллионов из-за платных парковок
Оператор платных парковок ПАО «Ростелеком» может выставить администрации города счет на 95 миллионов в случае одностороннего расторжения договора.

Оператор платных парковок ПАО «Ростелеком» может выставить администрации города счет минимум на 95 миллионов в случае одностороннего расторжения договора. Об этом стало известно в среду, 21 апреля, на заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции в рязгордуме.

«Ростелеком» является оператором платных парковок в городе. Зимой текущего года организацию привлекли к административной ответственности из-за ненадлежащей уборки в зоне парковок.

Город предъявил оператору требования на 2,5 миллиона рублей за нарушение правил благоустройства. Однако выяснилось, что мэрия своевременно не передала организации перечень улиц для создания платных парковок, поэтому «Ростелеком» может выставить администрации ответный счет.

На заседании депутаты решили еще раз изучить материалы соглашения с компанией. По их словам, это поможет избежать многомиллионных убытков.

Напомним, что парковочные места находятся под контролем оператора парковок. По соглашению, Рязань получает 10 процентов с прибыли.