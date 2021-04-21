Рязань может потерять 95 миллионов из-за платных парковок

Оператор платных парковок ПАО «Ростелеком» может выставить администрации города счет на 95 миллионов в случае одностороннего расторжения договора.

Оператор платных парковок ПАО «Ростелеком» может выставить администрации города счет минимум на 95 миллионов в случае одностороннего расторжения договора. Об этом стало известно в среду, 21 апреля, на заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции в рязгордуме.

«Ростелеком» является оператором платных парковок в городе. Зимой текущего года организацию привлекли к административной ответственности из-за ненадлежащей уборки в зоне парковок.

Город предъявил оператору требования на 2,5 миллиона рублей за нарушение правил благоустройства. Однако выяснилось, что мэрия своевременно не передала организации перечень улиц для создания платных парковок, поэтому «Ростелеком» может выставить администрации ответный счет.

На заседании депутаты решили еще раз изучить материалы соглашения с компанией. По их словам, это поможет избежать многомиллионных убытков.

Напомним, что парковочные места находятся под контролем оператора парковок. По соглашению, Рязань получает 10 процентов с прибыли.