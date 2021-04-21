Любимов прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Глава Рязанской области отметил, что решения, предложенные президентом в сфере здравоохранения, образования, социальной политики, экономики являются крайне своевременными и важными, нацелены на усиление прямой, адресной поддержки граждан, в первую очередь семей с детьми и неполных семей, творческой молодежи. В своем комментарии он объяснил, что в регионе сегодня проживает более 121 тысячи семей, в которых воспитывается около 196 тысяч детей.

Губернатор Николай Любимов прокомментировал послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Глава Рязанской области отметил, что решения, предложенные президентом в сфере здравоохранения, образования, социальной политики, экономики являются крайне своевременными и важными, нацелены на усиление прямой, адресной поддержки граждан, в первую очередь семей с детьми и неполных семей, творческой молодежи. В своем комментарии он объяснил, что в регионе сегодня проживает более 121 тысячи семей, в которых воспитывается около 196 тысяч детей.

Меры социальной поддержки предоставляются почти 48 тысячам семей, большинство из них — малообеспеченные. Любимов сообщил, что инициативы президента позволят повысить возможности Рязанской области в реализации национальных целей, укрепить социальную инфраструктуру в муниципальных образованиях, уделить дополнительное внимание тем сферам жизнедеятельности, где проблемы волнуют людей больше всего.

По словам губернатора, регион приложит усилия, чтобы получить востребованную федеральную помощь, в том числе на ремонт автодорог, инженерных сетей, обновление домов культуры, библиотек, музеев на селе и в малых городах. В прошлом году в Рязанской области в эксплуатацию ввели 22 объекта соцсферы. Еще 21 объект планируют сдать в этом году, в их числе два дома культуры в Рязанском и Шацком районах.

Любимов позитивно оценил инициативу президента о приоритетной поддержке тех регионов которые ведут взвешенную долговую политику. Размер госдолга Рязанской области за последние годы сократился на 4,7 млрд. рублей. В 2020 году удалось высвободить 1,3 млрд рублей, которые направили на развитие значимых отраслей экономики, борьбу с коронавирусной инфекцией. Любимов отметил, что предложение президента России, озвученное в Послании, о пролонгировании до 2029 года бюджетных кредитов, полученных в конце 2020 года (для Рязанской области — это 1,8 млрд. рублей), будет способствовать снижению долгового бремени региональных и местных бюджетов и расширить горизонт планирования.

«Президент, как всегда ответил на самые актуальные вопросы. Очень важно, что сегодняшнее послание, в первую очередь, получилось социально-ориентированным, в нем был четко обозначен наш высший национальный приоритет — сбережение народа России. По сути, вся страна сегодня получила программу действий на ближайшее будущее, — сказал Николай Любимов. — Повышение качества медицинской помощи, всей системы здравоохранения, поддержка материнства и детства, борьба с бедностью, устойчивая демография, газификация территорий, улучшение делового климата и многое другое, что непосредственно касается каждого из нас. Особенно своевременно решение о поддержке региональных бюджетов, потому что чем больше у субъектов собственных средств, тем больше вопросов мы сможем сами решать. Акцент в послании на поддержку молодежи, учителей, увеличение финансирования на строительство новых школ и сельских домов культуры — это те решения, которых очень ждали в регионах. Мы обязательно выполним все задачи и обязательства, порученные нам президентом, тем более, что для этого нам предоставляются не только инструменты, но и направляются средства».

Губернатор Николай Любимов отметил также, что в послании президента учли конкретные предложения партии «Единая Россия».