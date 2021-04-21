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Инновационные экотехнологии производства битума «Газпром нефть» протестировала в Рязани
Специалисты рязанского научно-исследовательского центра «Газпромнефть ─ Битумные материалы» на пилотной установке провели более 200 тестов и разработали свыше 20 эффективных сырьевых рецептур для производства битумных вяжущих с высокими эксплуатационными свойствами. Инновационные технологии будут применены в Ростовской области.

Для увеличения выпуска высококачественных битумов компания «Газпром нефть» внедряет новейшие для отечественного рынка технологии. Специалисты рязанского научно-исследовательского центра «Газпромнефть ─ Битумные материалы» на пилотной установке провели более 200 тестов и разработали свыше 20 эффективных сырьевых рецептур для производства битумных вяжущих с высокими эксплуатационными свойствами. Инновационные технологии будут применены в Ростовской области.

В городе Сальске, где уже есть битумный терминал компании, приступили к строительству комплекса по производству высокотехнологичных вяжущих. Работы завершат до конца 3 квартала 2021 года. Новый объект обеспечит выпуск порядка 120 тысяч тонн полимерно-битумных вяжущих ежегодно. В производстве будут использовать технологию новозеландской компании Technix, которая предусматривает внедрение герметичной системы улавливания тепловых потоков, высокую экологическую безопасность и энергетическую эффективность.

«Стратегией развития нашего бизнеса предусмотрено дальнейшее увеличение реализации битумных материалов до более чем 3 млн тонн в год к 2030 году. С запуском современной установки на терминале в Сальске мы начнем уже в этом году производить битумные вяжущие по инновационной для отечественного рынка технологии. Для этого мы планируем задействовать самые современные решения выпуска вяжущих», ─ отметил генеральный директор «Газпромнефть ─ Битумные материалы» Дмитрий Орлов.

В качестве сырья будет использоваться высоковязкий гудрон, который производит комплекс переработки нефти Евро+ Московского НПЗ компании «Газпром нефть». Новая технология позволит увеличить поставки полимерных битумов для дорожно-строительных предприятий в Южном федеральном округе.