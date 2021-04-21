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Хубезов прокомментировал послание президента Федеральному собранию
Хубезов отметил, что большое внимание глава государства уделил социальным вопросам. По словам депутата, приоритет отдается также укреплению первичного звена медпомощи и применению новых технологий в медицине.

Первый заместитель председателя областной думы Дмитрий Хубезов в среду, 21 апреля, прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Хубезов отметил, что большое внимание глава государства уделил социальным вопросам.

«Важно, что Президент предложил меры по развитию здравоохранения и социальной поддержке населения, в том числе в период пандемии. Президент заявил, что в течение 4-х дней мы должны быть готовы создать новые тесты и в кратчайший период — новые вакцины. Вакцинации уделено особое внимание. Проблем с вакциной и с доступом к вакцинированию у нас сейчас нет: чем быстрее мы сформируем коллективный иммунитет, тем скорее сможем вернуться к нормальной жизни, — подчеркнул парламентарий. — Для этого необходимо многое изменить, определить как правильно выстраивать систему здравоохранения в новых условиях и систему обучения медперсонала».

По словам депутата, приоритет отдается также укреплению первичного звена медпомощи и применению новых технологий в медицине.

«Конечно, это современное оснащение наших медицинских учреждений, приоритет надо сейчас отдавать развитию телемедицины, дистанционным технологиям не только обследования, но и лечения, — сказал он. — Как только мы здесь усилимся, будет выход на совершенно другой уровень здравоохранения».

Дмитрий Хубезов также добавил, что одна из задач, которую озвучил президент — устойчивый рост численности населения.

«Мы должны создавать условия для того, чтобы к 2030 году, как это обозначил президент, средняя продолжительность жизни в России достигла 78 лет, — пояснил парламентарий. — В связи с этим акцент нужно сделать на борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые негативно влияют на демографическую ситуацию как в стране, так и в регионе».