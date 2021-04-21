Депутат облдумы Татьяна Гусева прокомментировала послание президента Федеральному собранию

Депутат отметила эффективность мер поддержки малого и среднего бизнеса, целевые ориентиры по развитию жилищного строительства и социальный блок поручений.

В облдуме прокомментировали послание президента Федеральному собранию, прошедшее в среду, 21 апреля. Депутат облдумы Татьяна Гусева отметила эффективность мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в период пандемии, которые обозначил Путин.

Также Гусева отметила целевые ориентиры по развитию жилищного строительства.

«Ежегодно строить 120 млн квадратных метров жилья — такую задачу поставил президент. Он указал на необходимость создания механизма поддержки индивидуального жилищного строительства, — уточнила депутат. — Президент пообещал отслеживать выполнение поставленных задач».

По словам Гусевой, наибольшее впечатление на нее произвел социальный блок поручений.

«Особое внимание уделено поддержке семей с детьми, сохранению здоровья детей, что сейчас нужно. Семьям компенсируют 50% стоимости путевок в детские лагеря. Путин поручил принять решения, чтобы уже с этого года больничный по уходу за ребенком до 7 лет оплачивался в размере 100% от заработка», — отметила Гусева.