Рязань не получила обещанные 50 миллионов на ремонт дорог

Обещанная губернатором сумма поступит в бюджет города в конце мая.

Рязань не получила обещанные 50 миллионов рублей на ремонт дорог картами. Об этом стало известно во вторник, 20 апреля, на заседании комитета по бюджету и налоговой политике гордумы.

Исполняющий обязанности начальника финансово-казначейского управления Андрей Решоткин пояснил, что обещанная сумма поступит в бюджет города в конце мая. Он отметил, что поначалу на ремонт дорожного полотна планировалось выделить свои деньги, а затем заменить их поступившими субсидиями. Однако осуществить задуманное не удалось — на личные средства невозможно выставить торги через областной центр закупок.

Напомним, что 6 апреля на заседании регионального правительства Николай Любимов сообщил, что Рязань получит 50 млн рублей на ремонт дорог картами из-за многочисленных негативных комментариев горожан.