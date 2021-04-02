В Шацком районе полностью закрыли движение по мосту через Цну
В пятницу, 2 апреля, в связи с пропуском паводковых вод в реке Цна прекращено пешеходное сообщение по понтонному мосту у села Лесное Ялтуново Шацкого района.
В Шацком районе полностью закрыли движение по мосту через Цну. Об этом
В пятницу, 2 апреля, в связи с пропуском паводковых вод в реке Цна прекращено пешеходное сообщение по понтонному мосту у села Лесное Ялтуново Шацкого района.
Как сообщили в ведомстве, жизнеобеспечение населения не нарушено, для автомобилистов имеются объездные пути.
Ранее сообщалось о прекращении автомобильного движения через понтонный мост.