В Шацком районе полностью закрыли движение по мосту через Цну

В пятницу, 2 апреля, в связи с пропуском паводковых вод в реке Цна прекращено пешеходное сообщение по понтонному мосту у села Лесное Ялтуново Шацкого района.

В Шацком районе полностью закрыли движение по мосту через Цну. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В пятницу, 2 апреля, в связи с пропуском паводковых вод в реке Цна прекращено пешеходное сообщение по понтонному мосту у села Лесное Ялтуново Шацкого района.

Как сообщили в ведомстве, жизнеобеспечение населения не нарушено, для автомобилистов имеются объездные пути.

Ранее сообщалось о прекращении автомобильного движения через понтонный мост.