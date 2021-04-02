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Стала известна причина смерти бывшего гендиректора ГРПЗ Павла Будагова
Стала известна причина смерти бывшего гендиректора ГРПЗ Павла Будагова. Трагедия произошла в начале марта 2021 года. Будагов катался на снегоходе и выехал на замерзший водоем.

Стала известна причина смерти бывшего гендиректора ГРПЗ Павла Будагова. Об этом сообщает «Комсомольская правда-Рязань».

Трагедия произошла в начале марта 2021 года. Будагов катался на снегоходе и выехал на замерзший водоем. Лед не выдержал тяжелой машины, и снегоход провалился в воду. Местные рыбаки пытались вытащить мужчину, но из-за долгого нахождения в ледяной воде у Будагова не выдержало сердце.

Напомним, Павел Будагов занимал пост руководителя ГРПЗ с 2015 по 2020 год. Его похоронили 9 марта.