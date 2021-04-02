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Полиция прокомментировала избиение дальнобойщиков в Рязани
Полиция прокомментировала избиение дальнобойщиков в Рязани. По факту ДТП возбуждено административное производство. По заявлению по получению телесных повреждений в ходе конфликта в результате ДТП проводится проверка.

Полиция прокомментировала избиение дальнобойщиков в Рязани.

«По факту ДТП возбуждено административное производство. А также по заявлению по получению телесных повреждений в ходе конфликта в результате ДТП отделом МВД России по Рыбновскому району проводится проверка», — рассказали РЗН. инфо в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 28 марта на трассе М-5 в районе Рязани. Семью дальнобойщиков избили из-за ДТП. Сын пострадавших выложил в сеть видео с рассказом о случившемся.