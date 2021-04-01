Видео: в Рязани избили семью дальнобойщиков

У женщины диагностировали черепно-мозговую травму, у ее мужа — гематому. Все произошло ночью на трассе М-5.

В ночь на 28 марта на трассе М-5 в районе Рязани произошло ДТП, из-за которого избили семейную пару дальнобойщиков. Видео с рассказом о случившемся опубликовал сын потерпевших.

Супруги пояснили, что увидели знак сужения дороги на выезде из Рязани и стали держаться правой полосы. В этот момент их стала обгонять фура Renault. Автомобили притерлись, хотя родители автора ролика этого даже не заметили.

Примерно через 15 минут водитель Renault догнал их и стал прижимать к обочине. Когда машины остановились, мужчина начал ругаться и сообщил, что вызвал ГАИ и хозяина фуры. Супруги согласились подождать, еще через 15-20 минут на место приехала иномарка, из нее вышли четверо.

Женщина успела заблокировать свою дверь, через вторую открытую дверь хозяин Renault набросился на ее мужа. По словам потерпевшей, супруга начали сразу избивать и вытаскивать из машины, а она пыталась его удержать. В результате нападавший и ее несколько раз ударил по голове. Спутникам агрессивного мужчины с трудом удалось оттащить его от дальнобойщиков.

На место вызвали полицию и скорую. У женщины диагностировали черепно-мозговую травму, у ее мужа — гематому.

По словам автора видео, возбуждено уголовное дело.