Под строительство приюта для животных рассматривают три участка в Рязани
Это территория в районе Хамбушево, земельный участок в районе Турлатова и участок в районе улицы Промышленной в Недостоево.
Под строительство приюта для животных рассматривают три участка в Рязани. Об этом
На официальный запрос издания в мэрии сообщили, что для строительства приюта рассматривают три участка. Это территория в районе Хамбушево, земельный участок в районе Турлатова и участок в районе улицы Промышленной в Недостоево.
Напомним, работу по поиску участка для строительства приюта начали в середине марте 2021 года.