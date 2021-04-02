Под строительство приюта для животных рассматривают три участка в Рязани

Это территория в районе Хамбушево, земельный участок в районе Турлатова и участок в районе улицы Промышленной в Недостоево.

Под строительство приюта для животных рассматривают три участка в Рязани. Об этом сообщает сайт Vidsboku.ru.

На официальный запрос издания в мэрии сообщили, что для строительства приюта рассматривают три участка. Это территория в районе Хамбушево, земельный участок в районе Турлатова и участок в районе улицы Промышленной в Недостоево.

Напомним, работу по поиску участка для строительства приюта начали в середине марте 2021 года.