Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 3-4 апреля
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В концертном зале Рязанской филармонии 3 апреля зрители услышат Скандинавские сказки в исполнении актрисы Светланы Тимофеевой-Летуновской. В камерном зале Рязанской филармонии 3 апреля состоится концерт Эллы Хрусталевой в рамках проекта «Спой вместе со мной». В музее «Фабрика игрушек» 4 апреля с сольным акустическим концертом выступит Майя Котовская, она же «Канцлер Ги». В кафе-клубе «Старый парк» 4 апреля состоится выступление Надежды Бояджиевой.
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