Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 3-4 апреля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В концертном зале Рязанской филармонии 3 апреля зрители услышат Скандинавские сказки в исполнении актрисы Светланы Тимофеевой-Летуновской. В камерном зале Рязанской филармонии 3 апреля состоится концерт Эллы Хрусталевой в рамках проекта «Спой вместе со мной». В музее «Фабрика игрушек» 4 апреля с сольным акустическим концертом выступит Майя Котовская, она же «Канцлер Ги» . В кафе-клубе «Старый парк» 4 апреля состоится выступление Надежды Бояджиевой .