Из-за скопинского маньяка предложили изменить Уголовный кодекс

Обращение направлено на имя руководителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александра Хинштейна. Поводом для инициативы стал резонанс после интервью скопинского маньяка Виктора Мохова.

В России предложили изменит Уголовный кодекс. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести уголовную ответственность за использование преступниками информации о своих деяниях, а также в отношении СМИ, издательств, кинокомпаний и иных субъектов создания контента и распространения информации, популяризирующей и героизирующей преступления и преступников, сообщил RT .

Волынец предложила ввести уголовную ответственность в отношении СМИ, издательств, кинокомпаний и иных субъектов создания контента и распространения информации, «популяризирующей и героизирующей преступления и преступников».

Она отметила, что норма должна работать в отношении «членов семей, друзей, знакомых, соседей преступников, а также иных лиц, выдающих себя за таковых».

Обращение направлено на имя руководителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александра Хинштейна.

Поводом для инициативы стал резонанс после интервью скопинского маньяка Виктора Мохова.