\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 02
Сбт, 03
Вск, 04
ЦБ USD 76.07 0.26 03/04
ЦБ EUR 89.59 0.64 03/04
Нал. USD 75.8 / 76.35 11:32
Нал. EUR 89.4 / 90 11:32
Новости
Коронавирус
Публикации
Ремонт придется узаконить. При каких условиях перепланировку нужно сог...
После большого ремонта в квартире могут произойти измен...
Вчера 14:54
1 420
Почти три тысячи рязанских семей выбрали видеонаблюдение от «Ростелеко...
Количество рязанских пользователей услуги «Видеонаблюде...
Вчера 12:19
934
«Новые люди» помогут благоустроить набережную в Касимове
В Рязанской области подвели итоги «Марафона идей». Любо...
29 марта 09:19
3 899
Коварный капитан ЗУМ и бесстрашные мсТЮЗители. Рязанские артисты прове...
Большой театральный капустник прошел на сцене Рязанског...
28 марта 09:03
3 975
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Из-за скопинского маньяка предложили изменить Уголовный кодекс
Обращение направлено на имя руководителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александра Хинштейна. Поводом для инициативы стал резонанс после интервью скопинского маньяка Виктора Мохова.

В России предложили изменит Уголовный кодекс. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести уголовную ответственность за использование преступниками информации о своих деяниях, а также в отношении СМИ, издательств, кинокомпаний и иных субъектов создания контента и распространения информации, популяризирующей и героизирующей преступления и преступников, сообщил RT.

Волынец предложила ввести уголовную ответственность в отношении СМИ, издательств, кинокомпаний и иных субъектов создания контента и распространения информации, «популяризирующей и героизирующей преступления и преступников».

Она отметила, что норма должна работать в отношении «членов семей, друзей, знакомых, соседей преступников, а также иных лиц, выдающих себя за таковых».

Обращение направлено на имя руководителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александра Хинштейна.

Поводом для инициативы стал резонанс после интервью скопинского маньяка Виктора Мохова.