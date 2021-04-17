РЖД предоставит скидку на билеты многодетным семьям

Многодетные семьи до 31 августа могут оформить билеты на летние поезда со скидкой 20%. Об этом сообщается на
Семьи с тремя и более детьми, младший ребенок в которых не достиг 18 лет, при поездке по России на поезде могут воспользоваться специальной акцией «Большая семья». Акция действует при покупке билетов до 31 августа в купейные вагоны поездов ФПК. Скидка составит 20%. Такие поездки можно совершать с 1 июня по 31 августа.
При этом предложение действительно и для индивидуальных поездок каждого из членов многодетных семей. Подробные условия описаны на сайте.
Приобрести билет со скидкой можно в железнодорожной кассе, на официальном сайте РЖД, а также с помощью мобильного приложения, указав номер участника программы лояльности «РЖД Бонус».