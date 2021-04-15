Мэрия высказалась об отключении отопления в Рязани

Представители администрации объяснили, почему отопление не отключают. Соответствующее сообщение опубликовали в соцсетях.

Мэрия высказалась об отключении отопления в Рязани. Соответствующее сообщение опубликовали в соцсетях.

«Отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха была выше 8 градусов Цельсия. До настоящего времени в Рязани такого значения еще не достигнуто», — написали представители администрации.