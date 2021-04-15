А что в кино? «Чернобыль», «Отец» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российский фильм «Чернобыль» режиссера Данилы Козловского показывает историю обычного пожарного из Припяти, чья жизнь начинает рушиться из-за аварии на Чернобыльской АЭС. Драматический фильм Флориана Зеллера «Отец» с Энтони Хопкинс в главной роли рассказывает о пожилом аристократе, который пытается найти себе сиделку.

Фильм режиссера Филиппа Фалардо «Мой год в Нью-Йорке» о юной Джоанне, мечтающей стать писательницей, которой неожиданно начинает помогать сам Джером Сэлинджер. Российский мультфильм «От винта 2» является сиквелом мультфильма 2012 года — спустя двадцать лет истребителю по имени Витязь вновь предстоит совершить подвиг и спасти планету.

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