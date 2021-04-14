На Лыбедском бульваре восстановили мемориал в честь рязанского профессора

Этот портрет и табличка, по словам очевидцев, уже появлялись здесь осенью, но тогда склоны возле Брессюирского моста покрывали снежные сугробы.

В центре Рязани, возле Брюссюирского моста на Лыбедском бульваре, снова появился «народный мемориал» в честь профессора кафедры фармакологии Рязанского медуниверситета Динары Узбековой. К фонарному столбу прикрепили ее портрет и табличку с надписью. Рядом положили живые цветы.

Этот портрет и табличка, по словам очевидцев, уже появлялись здесь осенью, но тогда склоны возле Брессюирского моста покрывали снежные сугробы.

Доктор медицинских наук Динара Узбекова преподавала фармсакологию нескольким поколениям рязанских врачей и организовала первые в России курсы апитерапии (лечения продуктами пчеловодства). Она скончалась 13 октября 2020 года на 88-м году жизни.