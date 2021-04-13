Следком рассказал подробности о найденном у Прони трупе

Тело обнаружили во вторник, 13 апреля. Напомним, рязанцев попросили помочь в опознании трупа.

Следком рассказал подробности о трупе, который нашли у Прони в Новомичуринске. В СУ СКР по Рязанской области сообщили, что тело обнаружили во вторник, 13 апреля.

«Неизвестного мужчину обнаружили жители местного садового товарищества. Устанавливается его личность, Михайловский следственный отдел проводит проверку. На теле следов криминального характера не обнаружено», — отметили в ведомстве.

Напомним, рязанцев попросили помочь в опознании трупа.