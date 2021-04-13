Рязанка выиграла в Москве соревнования по бодибилдингу
Соревнования проходили 11-12 апреля, итоги опубликовали на официальном сайте федерации.
Победительницей кубка Москвы по бодибилдингу в категории «Велнесс выше 166 см» стала рязанка Татьяна Еремина. Этой новостью она
Соревнования проходили 11-12 апреля, итоги опубликовали на официальном
Спортсменка переехала в столицу из Рязани после нескольких выступлений и побед на международных чемпионатах. Ранее она неоднократно участвовала в соревнованиях и давала открытые мастер-классы на спортивных праздниках.