Под Рязанью исчезает место стартов ракет

В двадцати трех километрах от Рязани исчезает место стартов ракет. Сейчас на бывший полигон в Пронском районе приезжают автомобили «экстремальных туристов».

В двадцати трех километрах от Рязани исчезает место стартов ракет. Сейчас на бывший полигон в Пронском районе приезжают автомобили «экстремальных туристов» и грузовики, забирающие грунт для (по непроверенной информации) дорожных работ.

А ведь это самое близкое к Рязани место, откуда в небо взлетали ракеты.

Подземные ангары для «Ангары» и «Веги»

В 1976 году рязанцы, вселившиеся в квартиры в верхних этажах первых многоэтажных домов на улице Нахимова (в поселке Южный), взглянув в окно, увидели вдали над лесом вращающиеся антенны радиолокаторов.

439-й гвардейский ракетный полк, который расквартировали в военном городке Дашки-2, относился к войскам ПВО, прикрывающим Москву. Планировалось, что если с НАТОвских баз в Турции или на Кипре в сторону советской столицы полетит баллистическая ракета, из тайных подземных ангаров на стартовые площадки выдвинутся ракетные комплексы С-200, запустят 10-метровые ракеты весом по 7 тонн — и поразят летящую цель.

Первые зенитные комплексы, которые привезли в Дашки-2, носили кодовое название «Ангара». Позже на отдельной позиции у села Малинищи появились модернизированные «Веги». Они могли сбивать цели на высотах от 300 м до 41 км.

Каждый дивизион С-200 имел 6 пусковых установок, 12 автоматических заряжающих машин с ракетами, дизельную электростанцию и антенный пост с радиолокатором.

Объекты могут понадобиться разве что турбизнесу

Подземные 100-метровые ангары с бетонными стенами, сверху засыпанные земляными холмами, пока еще существуют. Между ними есть проходы для персонала, тайные вентиляционные шахты и трубы для отвода дождевой воды, комнаты отдыха военнослужащих, кабинеты для командиров, подсобные помещения.

В 1980-е годы в связи с переходом ПВО на комплексы С-300 старые ракетные установки стали сниматься с вооружения. Войсковая часть под Рязанью была расформирована, радиолокатор над лесом исчез. Несколько лет в Дашках-2 проработал учебный центр военного училища связи. Но при очередной реорганизации в 2009 году закрыли и его.

На территории бывших военных объектов сейчас можно встретить огороды местных жителей. Они же разбирают на кирпичи некоторые хозяйственные постройки, снимают кафель в душевых помещениях. А дорожные строители еще с 2019 года стали рыть экскаваторами искусственный холм над ракетными ангарами и увозить землю куда-то для своих нужд.

По большому счету, никому, кроме турбизнеса, это место сейчас не нужно. Зато День ракетчика 19 ноября и День космонавтики 12 апреля жители села Малинищи и поселка Дашки-2 могут праздновать как свой местный праздник.