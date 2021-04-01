Рязанцы завоевали медали Всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ

В Краснодаре с 29 марта по 2 апреля проходит открытие сезона гребного спорта, Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин. Во Всероссийских соревнованиях участвуют более 350 гребцов из 30 регионов России.

В Краснодаре с 29 марта по 2 апреля проходит открытие сезона гребного спорта, Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин. Во Всероссийских соревнованиях участвуют более 350 гребцов из 30 регионов России.

Первое место на дистанции 200 м, байдарка-одиночка, занял мастер спорта России международного класса Артем Кононюк — спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник ГАУ РО «СШОР «Олимпиец». Он тренируется у Заслуженных тренеров России Владимира и Натальи Тебенихиных.

Пятое место занял мастер спорта Никита Козеев — спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник ГАУ РО «СШОР «Олимпиец», тренеры Владимир и Наталья Тебенихины.

Спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник ГАУ РО «СШОР «Лидер» Заслуженный мастер спорта России Иван Штыль на дистанции 200 м в каноэ-одиночке занял первое место. Тренируется у Владимира Клинова.

Пятое место на дистанции 200 м, каноэ-одиночка, занял мастер спорта России Николай Мелешников — спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник ГАУ РО «СШОР «Лидер», тренер Владимир Клинов.

Шестые места на дистанциях 1000 м и 200 м, каноэ-одиночка, заняли мастера спорта России Захар Петров и Элеонора Ковальчук. Тренирует спортсменов Владимир Клинов.