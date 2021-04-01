Полиция ищет очевидцев смертельной аварии в Рыбновском районе

26-летний рязанец на Chery A-15 не справился с управлением и врезался в ВАЗ-2107 под управлением 49-летнего мужчины. В результате водитель «семерки» погиб.

Полиция ищет очевидцев смертельной аварии, которая произошла 13 марта в Рыбновском районе.

Примерно в 18:30 на 176 километре трассы М-5 26-летний рязанец на Chery A-15 не справился с управлением и врезался в ВАЗ-2107 под управлением 49-летнего мужчины.

В результате водитель «семерки» погиб. Водителя иномарки и двоих пассажиров ВАЗ-2107 в возрасте 39 и 40 лет доставили в больницу.

Всех, кто что-то знает об этом ДТП, просят обращаться по телефонам: (4912) 29-95-86, 29-74-54.

Видео с места аварии можно посмотреть здесь.